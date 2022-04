Béatrix DONNART

Bonjour,



J’ai obtenu le diplôme de Chef de projet fonctionnel (Titre de cheffe de projet multimédia délivré par ECAD consultant – IESA multimédia – RNCP niveau II, soit Bac +3) en décembre 2017.

Je cherche un poste me permettant de mettre en pratique mes connaissances et mon savoir-faire, à savoir :

■ Établir un cahier des charges, basé sur les technologies actuelles, pour un projet de site web (structure, contenus, moyens techniques).

■ Créer et intégrer des contenus multimédias et audiovisuels pour un usage web (CMS tel que WordPress).

■ Optimiser le référencement sur les moteurs de recherche, les médias sociaux et les supports de publicité.

■ Analyser et booster les audiences.



Cette formation m’a permis de confirmer mes compétences antérieures (gestion technique et administrative, analyse de données, Photoshop, HTML, CSS…) et d’en ajouter de nouvelles en UX design avec le prototypage sur Axure, en ergonomie, en gestion de projets, de planning et de budget.



Je suis disponible pour vous rencontrer.



Merci



Mes compétences :

Fireworks

Adobe Flash

JavaScript

Adobe Dreamweaver

CSS 3

Adobe Photoshop

QuarkXPress

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Internet

Adobe Illustrator

Content Management System

Taggage

Traffic manager

Organisation du travail

E-mailing