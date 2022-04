Alain DONNART

Profil de compétences :



Après prés de 10 ans en tant que DRH international (Ipsos et SAP), je suis actuellement consultant en Management et Gestion des Ressources Humaines, Directeur Associé de Canopée :



- Conseil en Développement des Ressources Humaines, principalement :

audits, accompagnement des politiques de croissance et de transformation des organisations, mise en place de systèmes d’évaluation des performances et des compétences, rémunération globale et plans de rémunération variable ; baromètres sociaux et études de climat social ; audits et réduction des RPS.



- Formation et coaching, principalement :

management, gestion de la rémunération variable, conduite d’entretiens d’évaluation des performances et des compétences, négociation sociale, gestion des ressources humaines de proximité et communication.



Expérience précédente :



Après plus de 10 ans d’activités de conseil en management et gestion des ressources humaines au sein de cabinets Français et Anglo-saxons, j’ai à partir de 1998 pris une responsabilité opérationnelle de DRH international au sein de groupes leader mondiaux dans le domaine des services (BtoB), d’abord dans le « hi-tech » au sein de SAP puis dans le domaine des études marketing au sein du groupe Ipsos.



Généraliste de la fonction de DRH ayant géré de multiples projets et fonctionnant en mode « business partner », j’ai plus particulièrement accompagné des stratégies de changement et de développement, que ce soit en France ou à l’international ; s’il fallait retenir un domaine plus particulier de spécialisation et d’expérience, cela serait sans doute celui de la gestion des dirigeants et « talents », et la mise en œuvre de politiques de rémunération et de fidélisation.



Les principaux domaines de responsabilité que j’ai gérés en tant que DRH (de la définition à la mise en œuvre opérationnelle des politiques) sont :



• Recrutement et intégration, gestion des effectifs,

• Réalisation et contrôle de l’adaptation des contrats de travail,

• Gestion des carrières et plans de succession pour les positions clefs, organisation de la mobilité interne, mise en œuvre de la politique de formation et de développement des compétences, des programmes d’évaluation, et de gestion des promotions,

• Politique salariale et des « avantages sociaux »,

• Politique de rémunération variable et de fidélisation,

• Information et communication interne,

• Assistance aux membres du comité exécutif dans le développent des plans et initiatives de l’entreprise, et dans la bonne intégration des sociétés acquises,

• Evaluation de l’efficacité de l’organisation et de l’adaptation de celle-ci à la stratégie, et proposition de solutions d’amélioration,

• Accompagnement du changement et gestion du climat social,

• Application de la législation et réglementation sociale,

• Relations avec les partenaires sociaux et les organismes sociaux, détermination et pilotage de la politique sociale.



Mes compétences :

Formation

DRH

Communication

Conseil

Gestion des Ressources Humaines

Management

Accompagnement

Coaching

Rémunération