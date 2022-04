Beatrix PETER

En tant que gérante et responsable des Ressources Humaines d'une PME agricole, j'ai contribué au bon développement d'une champignonnière. Après 11 ans de gestion administrative et commerciale, j'ai validé mes compétences afin de pouvoir évoluer dans mon parcours professionnel.



Par mon expérience managériale, j'ai su développer de fortes compétences dans le relationnel et dans la gestion des Ressources Humaines (formation interne des salariés et gestion des carrières).



Dynamique et motivée, je dispose d'un sens pédagogique et d'une créativité nécessaire pour faciliter la transmission et l'acquisition d'une connaissance.



Mes compétences :

Organisation

Relationnel

Adaptation

Gestion

Français Langue Etrangère

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint