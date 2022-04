Béatrix PRETAT

Après 30 ans de bureau d'étude dans divers domaines d'activité, je suis actuellement en poste au service aménagement cabine VIP chez Airbus, formatrice et support aux utilisateurs du Système de Gestion des Données Techniques.



J'ai constaté lors de ma carrière professionnelle la rapidité d'évolution des techniques informatiques des métiers du bureau d'étude, et le besoin de formation dans ce domaine. Aussi, j'ai décidé de devenir Formatrice professionnelle d'adultes en Dessin et Conception Assités par Ordinateur et d'étendre mon domaine d'intervention dans l'analyse de la mise en place de Système de Gestion de Données Techniques au sein des petites et moyennes structures.



Par ailleurs, passionnée de véhicules anciens américains auto et moto, je passe souvent mes fins de semaines sur les lieux de concentrations dans toute la France.



Mes compétences :

Autocad

Automobile

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

DAO

Dessin

Gestion de Données

Informatique

Mécanique

Moto