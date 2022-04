Beau BRUNO

Une carrière riche en commerce internationale, dans le domaine des télécommunications, une découverte multiculturelle passionnante, une envie toujours intacte d'aller vers cet étrange bipède ...tout cela me pousse aujourd'hui à vouloir transmettre, accompagner mais aussi m'enrichir auprès de public divers.



Diplômée du titre de Formateur professionnelle d'adultes en décembre 2014



Domaines de compétences :



Gestion de projets

Accompagnement & réinsertion professionnelle

Présentation orale et écrite

Management & Communication

Achat, logistique & transport

Commerce International

et bien d'autres encore...





Mes compétences :

Relationnel

Gestion de projet

Direction commerciale

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Management commercial

Formation professionnelle

Gestion de la relation client

Microsoft Office