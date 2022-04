Après une expérience réussie de plus de trois ans comme Responsable Commercial sur l'ensemble du continent africain ainsi que la responsabilité commerciale d'une société de cosmétiques basée au Cameroun (Douala), j'aspire aujourd'hui à changer de zone géographique en évoluant vers un poste à responsabilité commerciale tourné vers le marché africain et international.



Développement commercial export, négociation interculturelle, management d'équipe (back office et vente) dans l'industrie des parfums et des cosmétiques.



Expérience: Afrique Centrale - RDC, Congo, Cameroun, Ghana

Sens de la négociation et ouverture commerciale

Qualités manageriales en milieu interculturel

Prospection, formation et fidélisation de réseaux de distribution sur la zone CEMAC, l'Afrique de l'Ouest et l'Océan Indien.



Actuellement Directeur Pays (RDC + Congo Brazza)dans le secteur de la régie publicitaire, je suis actuellement en recherche de poste de responsable commercial au sein d'un groupe basé idéalement en Afrique de l'Ouest (Cote d'ivoire), désireux de développer son CA sur l'international en mettant l'accent sur le continent africain en particulier. Autonome et organisé, je connais la notion d'engagement et souhaite m'investir dans le développement de ce marché en pleine mutation économique.



N'hésitez plus et contactez moi pour que nous en discutions ensemble: bruno.ayma@gmail.com



Cordialement,



Bruno



Mes compétences :

Afrique

COMMERCE

Commerce international

Cosmétiques

International

Luxe

Tennis

Vin

Voile