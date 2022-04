Beaufauchet DAVID

Compétences principales :



Initiation et formations aux TIC, préparation au Passeport de Compétences Informatique Européen.



Conseil, vente et installation du matériel informatique pour les particuliers et les petites PME



Écritures comptables journalières

Établissement des tableaux de bord

Gestion administrative des dossiers des salariés

Réglementation bancaire

Gestion des besoins en formation

Techniques d’inventaire

Organisation des élections des représentants du personnel

Actualiser des processus, des méthodes et outils de gestion

Suivi administratif de la gestion du personnel

Gestion des plannings

Télé-déclarations mensuelles

Établissement du bilan

Utilisation des logiciels de comptabilité

Droit du travail



Domaine de compétences :



Management de plusieurs équipes de poses et de fabrication, en coordination avec les plannings des achats et des expéditions.



Gestions des marges, des stocks principaux et secondaires, valorisation du stock



Productique : Proges V18 et V19, FP Pro, Prologue, Alma (calpinage), Auto Cad (notion), programmation de centre d’usinage



Logistique : SAP



Bureautique : Maîtrise de l’environnement Microsoft en réseaux et terminaux, maîtrise du Pack Office Pro



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Windows

Linux

Microsoft Office Pro

Microsoft Windows 98 à 10

Joomla!

Powerpoint : création et diffusion des présentatio

Access : création et gestion des bases de données

Word : courriers, publipostage et modèles

Outlook : gestion des mails et des plannings

Excel : formules et tableaux croisés dynamiques

Publisher : création et rédaction des documents