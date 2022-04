Beaujean CAMILLE

Esthéticienne de formation, je suis aujourd'hui formatrice pour une marque premium de cosmétique.



Je suis polyvalente du fait de mon expérience:



- Esthéticienne/ Masseuse

- Assistante spa Manager ( gestion du centre, de l'equipe et du fichier client)

- Formatrice dans les produits et les protocoles de soin visage et corps





Je suis très rigoureuse et professionnelle.J'aime développer mon savoir faire dans tous les domaines.



Mes compétences :

Management

Formation