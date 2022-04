Beaujot-Baudisson MARIE ANNE

Bonjour,

Je suis actuellement ARC sénior en poste chez Bayer Healthcare (depuis 2013) après 14 années de visite médicale.

Mes principales fonctions sont la mise en place et le monitoring d'études de phase I (first time in man), II et III dans des spécialités telles que oncologie, cardiologie, hémophilie et santé de le femme.

Mon activité passée de visiteuse médicale me permet de maitriser la communication avec tout interlocuteur et de faire preuve de leadership.



Mes compétences :

Pharmacovigilance

Santé

Oncologie

Industrie pharmaceutique

Formation