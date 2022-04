Beauvireak TAN

Passionné par le domaine de la construction urbaine, des infrastructures nécessaires pour le bon fonctionnement d'une ville, les sciences de la physique, l'environnement ainsi que par les problématiques sociales liées à l'organisation urbaine, j'ai décidé de débuter mes études supérieures par un DUT Génie Civil.



Mes deux années de DUT au sein de l'IUT de Marne-la-Vallée m'ont donné l'opportunité d'apprendre les bases de la construction et de mettre en oeuvre mes compétences techniques et managériales à travers des stages sur chantier, tout d'abord en tant qu'ouvrier puis ensuite en tant qu'assistant en conduite de travaux.



À la fin de mon DUT Génie Civil et afin de perfectionner mes acquis scientifiques, j'ai intégré une Prépa ATS, mettant l'accent sur les enseignements des mathématiques, de la physique et du génie civil pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs spécialisées dans le domaine de la construction et de l'aménagement urbain.



Voulant orienter ma vie professionnelle dans le but concevoir une ville durable, améliorant le cadre de vie des habitants des villes et réduisant les inégalités sociales, j'ai choisi d'intégrer l'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP).

Mon cursus à l'EIVP m'a permis d'être formé pour mener à bien des projets d'aménagement en me dispensant d'enseignements transversaux tels que l'urbanisme, la planification des transports, le génie civil, le traitement de l'eau et des déchets, les marchés publics,...



Tout au long de mon cursus à l'EIVP, j'ai orienté mes stages sur des problématiques très différentes et complémentaires afin de balayer une large partie du spectre de l'aménagement urbain et des politiques de la ville : l'urbanisme réglementaire, les constructions durables, l'énergie et la culture.



Mes compétences :

Aménagement urbain

Développement urbain

Génie civil

Génie Urbain

Urbanisme