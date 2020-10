Clément BAUDOUIN

Ingénieur en Génie Urbain, diplômé de l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris en septembre 2012.



Spécialisé dans les domaines : Génie Civil et Construction, Building Information Modeling (BIM), Infrastructures et Réseaux, Mobilité et Transports, Aménagement d'espaces publics, Qualité de l'environnement.



Depuis 2012, 3 années d'expérience dont 2 années hors stage :

- expérience en Bureau d'Études, Projet de Fin d'Études sur le BIM (6 mois),

- expérience de Terrain en temps qu'Ingénieur Travaux (7 mois),

- expérience en Conseil dans les secteurs de la Construction et de l'Industrie (18 mois).



Mes compétences :

Ingénieur travaux en entreprise générale

3d studio max

Autodesk Revit Architecture