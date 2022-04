Becaye NIANG

0651484288

Domaines de compétence :



 Développement commercial :

 Conquête nouveaux clients

 Encadrement et Animation des cellules de Télémarketing

2010 contrôleur de la commission électorale sénégalaise en France pour l'élection présidentielle .



2001/2010: Responsable du Développement Commerciale Chez Mc Cann Relationship Marketing ;



Agence en communication relationnelle, réunissant sous le même toit tous les métiers du Marketing Services : Principaux Budgets gagnés :

Acoustiques BOSE (Marketing direct, annonces presses mise place de cellule de télé vente contrat sur huit ans

Opel création de trafic sur le lieu de vente- Fiat Md et création de trafic sur le lieu de vente.

Editons législatives : vente directe - I D TGV (CRM) La banque Postale (CRC) Microsoft (web)

TOTAL : (animation et fidélisation) etc…..





1998/2000 : Responsable du développement commercial de PASSION COMPANY



Filiale en Communication Relationnelle et Marketing Direct de La Rochefortaise Marketing Services :

Prise de Rendez-vous sur les prospects Présentation Agence et prise de Brief

Principaux budgets gagnés : Dictionnaire le Robert - GPA Assurances – ANCV - Télémarket

Béguin Say - Agefos PME - Editions Sirey Dalloz – Cortal – Sovac – Havas interactive.





1996/1997: Responsable Commercial des Vins Pierre DELATOUR (Groupe BOUEY) ;



Recrutement par mise en situation réelle. Formation et Encadrement de 40 commerciaux sédentaires

pour la vente de grands vins de Bordeaux par téléphone.



1992/1996 : Adjoint Directeur du Développement : TWINNER (Filiale marketing téléphonique du groupe Europe Assistance)

Qualification de fichiers, détection de potentiels, conception de mailings prise de rendez-vous.

Et mise en place de services consommateurs, services clients.

1992/1995 : Assistant Commercial Groupe Bernard JULHIET conseil en stratégie de Développement.



Gestion du portefeuille clients et prise de rendez-vous pour les Consultants des différents départements/ Etudes Marketing, Ressources Humaines, Formations et Conseils.



1989/1992 : Superviseur des Cellules de télémarketing chez Télé-Action Bernard JULHIET :



Mise en place et supervision des actions de vente et de prise des rendez-vous pour les clients :

Stamp, Selectour, Hazmayer, La Poste, Clause Semences,etc

Mission de six mois sur le site de Rank - Xeros pour la mise en place de leur service clients ;

Recrutement et formation des Télé Conseillers.





Mes compétences :

Communication

Management

Vente

Marketing

Développement commercial

Prospection