Bechir Akim, manager de rayon poissonnerie dans hyper marché CORA. Rectitude d’esprit et homme de terrain, ayant un grand sens de responsabilité, passionné par le commerce et le contact client, je sais fédérer et créer une dynamique positive au sein d’une équipe. J’accorde beaucoup d’attention à la qualité du service client et la fraicheur des produits, qui sont des éléments vitaux pour la réalisation des objectifs chiffres d’affaires.



Mes compétences :

Connaissance produits de la mer

Suivie de tableau de bord de gestion

Aisance relationelle

Gestion des commandes.

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Gestion centre de profits rayon poissonnerie

Fidélisation client

Recrutement