Béchir DRIDI REZGUI a obtenu son diplôme de Doctorat en Physique des Matériaux en 2010 à l’INSA de Lyon. Son travail de doctorat a été consacré à l'étude des propriétés optiques et électriques de nanocristaux de silicium en vue de leur application dans des cellules photovoltaïques (PV) de 3ème génération.

Après un stage post-doctoral au sein de l'Institut Matériaux Microélectronique et Nanosciences de Provence (Université Aix-Marseille), il a obtenu un poste de Maître Assistant au Centre de Recherches et des Technologies de l'Energie (CRTEn - Tunisie) en 2012. Ses activités de recherche sont actuellement orientées vers le développement de nouveaux concepts de cellules PV à base de nanomatériaux.



