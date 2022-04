Mustapha BENAOUICHA

Expert en modélisation numérique en mécanique (interaction fluide-structure), j'interviens sur des projets industriels ou académiques innovants, afin d'effectuer une analyse pertinente d'un problème multi-physique et apporter une solution évolutive, à l'aide d'outils numériques et moyens de calcul.



J'ai conduit plusieurs projets de recherche et développement au sein d'équipes pluridisciplinaires de haut niveau, en vue du dimensionnement de structures innovantes, dans les secteurs naval et des énergies (nucléaire et hydrolienne). Les structures considérées étant immergées dans un fluide en écoulement complexe, l'effet du couplage fluide-structure est pris en compte.



Mes compétences :

Modélisation mathématique

Modélisation numérique

Mécanique des structures

FORTRAN

Code Saturne

Python

Mecanique du solide

Mécanique des fluides

Simulation numérique

Castem

Interaction fluide-structure

Hydrodynamique

Stabilité dans un Générateur de Vapeur