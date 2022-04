Becht RENÉE

Renée, fanatique du monde animalier, j'ai été nourrice agréée pour des enfants de bas age entre 0 et 8 ans(formation nourrice agréée acquise) sur cela je me suis dirigée pour aider lespersonnes âgées dans leur courses et dans leur ménage,et sur cela comme il était toujours mon plus grand souhait et étant de puis toute petite entourée et éduquée entre les animaux de ferme et animaux domestiques, j'ai voulu aider aux SPA(s) submergées de travail et par le manque de place ( je me suis inscrite comme Famille d'acceuil pour animaux) Les Maitres ayant recours en urgences de placer leur compagnons chez une nounou, durant leur absebce, leur hospitalisation, leur congés ect... juste pour une heure, une demi journée ,un jour, une après- midi,une nuit,plusieurs jours ect... Je me tiens disponible, Les compagnons vivront librement en groupe de 3 4 6 9 .... (chats, chiens,oiseaux, (poissons si nessécaire ou NAC(s))

dormirons ensemble,jouerons ensemble) partagerons notre vie de famille,comme chez vous..

Rares sont mes jours de libres et mes congés,A tous les Maitres à l'avance, les places étants limitées, prévenez moi bien à l'avance et veuillez savoir que votre chien ou chienne ou chat ou chatte devrait être stérilisés,pour une vie en groupe,et que votre chien doit absolument pouvoir coopérer dans un groupe de chiens pour une harmonie parfaite dans ma petite colonnie de Vacances pour Animaux;il ne m'est pas possible d'intégrer un chien capricieux ou dominant.C'est une Colonnie de Vacances donc TOUS ENSEMBLE....



Renée