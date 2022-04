Bednarek KEVIN

Manager depuis plus de 7 années en poste chez Contentia



Encours en gestion de 42 million d'euros sur la conciliation (prise de titre, signification d'acte ...)

Encours en gestion de 48 million d'euros sur le surendettement

Encours en gestion de 100 million d'euros sur l'amiable



Travaillant pour des partenaires comme Cofidis, Natixis, Carrefour Banque, Monabanq, Caisse d'épargne ou EDF



Participation aux projets transverses: développement du cross canal, amélioration du recrutement externe et des phases de tests pour l'évolution interne



Un management participatif, bienveillant et exigeant.



Mes compétences :

Management

Recrutement

Statistiques

Encadrement d'équipe

Process (mise en place)

Formateur

Gestion du stress

Gestion des flux/Gestion des stocks

Planification

Reporting et suivi

Reporting et pilotage

gestion d'équipe

dynamique

pédagogue

encadrement

front office

Microsoft Excel

Hermes

Audit