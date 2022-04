Mes compétences :

PHP5

Ruby

Ruby on Rails

HTML5

CSS3

Javascript

MySQL

Redis

Memcached

C / C + +

Linux

Objective-C

Mercurial

GIT

Symfony 2

Développement informatique

Vagrant

Solr

Elasticsearch

Docker

CoreOS

API Rest - HATEOAS, JSON-HAL, JSON-LD

Python

AWS & Google Compute Engine

POO (SOLID, DRY, MVC)

Apache Mesos

HAProxy & Vulcand

CouchDB

NodeJS