Bégonia GÓMEZ

Avec plus de 15 ans d'expérience comme interprète de liaison d’espagnol, portugais, italien et anglais vers le français, je suis intéressée par des organismes, ONG, entreprises, etc. dans le cadre de la préservation de l’environnement et/ou la protection animale, qui sont mes passions, pressées par ma profonde sensibilité environnemental. Il est grand temps d’agir et de réagir si nous voulons sauver notre planète !



Très à l’aise dans une ambiance multiculturelle et plurilingue, motivée et motivante, avec une grande disponibilité, j’ai l’intérêt nécessaire pour les contacts humains et la communication dans la convivialité et la bonne humeur, l’empathie et capacité d’adaptation aux situations difficiles et conflictuelles.



Avec un grand sens de la justice et de la responsabilité, capacité de négociation et prise de décisions, suis souple, intègre, engagée et rigoureuse, travailleuse très acharnée quand j’y crois vraiment et surtout quand mon effort est reconnu.



Ma mobilité est directement proportionnelle à ma motivation donc je ne dirais jamais non à une mission n'importe où en France ou même à l'étranger si celle-ci m’intéresse vraiment !



N’hésitez pas à me contacter pour avoir les détails sur mon parcours, expériences et études, notamment en langues et fonctionnement de l’UE, etc.



