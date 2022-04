Behnam ARIAN

ARIAN Monétique est une société de conseil et de service spécialisée dans le domaine de la monétique et les moyens de paiements.



Notre société accompagne ses clients afin de leurs proposer des solutions souples et performantes.



Nous sommes à l’écoute de vos attentes dans le soucis constant d'un budget maîtrisé.



ARIAN Monétique travaille avec tous les secteurs de l'économie privée (industrie et services) et publique (services publics).



Nos experts pourront vous faire bénéficier de notre technicité et réalisme pour une solution réaliste et adaptée à votre problématique.





www.monetique.eu



Mes compétences :

Carte à puce

Carte bancaire

Chef de projet

Développement embarqué

Electronique

EMV

Maîtrise d'ouvrage

MOA

MOE

Monétique

Gestion de projet