Bekrouane FAYSSAL

Mes compétences :

SAP

SAP MM

SAP SRM

SAP R/3

SAP FI

SAP CO

SAP ABAP

Change Management

EProcurement

SAP mySAP

SAP FICO

SAP ERP

SAP EBP

SAP Basis

Microsoft Word

Microsoft Windows 9x

Microsoft Excel

Kennwort Administration

User Administration

UNIX

Transport management

Support

SQL

SAP-netweaver- Identity Management

SAP-netweaver- Business

SAP-hcm- Self-Service

SAP Solution Manager

SAP SD

SAP SAP Netweaver

SAP IS Procurement

SAP IS BANKING

Query

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 7

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Access

Linux

IBM Hardware

HTML

DB2

Basel Capital Accord > Basel II