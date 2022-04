Belaid DJEDDOU

Je suis titulaire à la fois d’un Diplôme Supérieur des Etudes Bancaire (DSEB) que j’ai effectué au niveau de l’Ecole Supérieure des Banques d’Alger et aussi d’un Master II Banque, Monnaie et Marchés de l’université Paris Ouest Nanterre la Défense.



J’ai pu effectuer plusieurs stages dans les différents services d’une banque commerciale, j'ai aussi occupé le poste de inspecteur sur pieces au niveau de la Direction de l’Inspection Generale de la Banque d’Algérie.Aprés une reprise d'etudes en france, j'ai pu enrichir mon experience par stage de fin d'etudes au niveau de la societé ALSTOM,ce qui m'a permis d'obtenir mon Master 2.



Actuellement , je suis en recherche active d'un poste de travail dans le domaine bancaire et financier en general. Ma préference est pour les metiers de poste marché,analyse des risques et d'audit.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Annalyse du risque

Contrôle interne

Audit interne

Asset management

Annalyse fiananciere

Microsoft Excel

Visual Basic

Econométrie

Statistiques

EViews

Microsoft PowerPoint