Bélarsi OUATTARA

Diplômée Bac+5 de l'Institut Supérieur de la Gestion du Personnel (Paris 16eme), j'ai un parcours opérationnel réussi de 8 années au sein d’établissement bancaire (HSBC) mais aussi d’entreprises industrielles (RICOH, ALDEBARAN Robotics).

Une personnalité souriante, sociable et multiculturelle qui aime les challenges.



Je fais partie de ces RH qui cherchent à trouver un équilibre entre les impératifs de résultats de l'entreprise et l'épanouissement professionnel des salariés.







