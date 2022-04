Belaziz CAMAL

BELCAR VTC, une société de voiture de tourisme avec chauffeur, UNE ALTERNATIVE AU TAXI.

Pour tout transfert aéroports, déplacements personnels ou professionnels.

Avec une qualité haut de gamme et des prestations personnalisées.

Un excellent rapport qualité/prix.

Des prix fixes et connus à l'avance.

UN SERVICE DE QUALITE HAUT DE GAMME POUR LE PRIX D'UN TAXI ET MOINS CHER SUR CERTAINS TRAJETS.



SITE WEB: http://www.belcar-vtc.com/



FACEBOOK:https: //www.facebook.com/pages/Belcar/424182261047657



TERMINER la file d'attente à l'aéroport (taxi) ,réservez votre chauffeur BELCAR : accueil avec panneau nominatif et port du bagage en sortie de vol ou en sortie d'aéroport.

Pour une soirée entre amis, une sortie théâtre..., un chauffeur vous y accompagne et reviens vous cherchez à l'heure convenu.



*PAS DE SUPPLEMENT DE BAGAGES

*PAS DE PENALITE EN CAS DE RETARD D’AVION.

*PRIX FIXES ET CONNUS A L’ AVANCE.

*SIEGE-BEBE FOURNI SUR SIMPLE DEMANDE.



* RESERVATION , DEVIS OU RENSEIGEMENT SUR SIMPLE APPEL, SMS OU PAR MAIL:

06 29 18 24 18/ belcar@live.fr



Mes compétences :

Chauffeur

Décorateur

Off shore