Belén PÉREZ ALONSO

Pilotage et mise en œuvre du plan de formation n'ont plus de secrets pour moi !

Acteur clé de la gestion et l'optimisation du budget formation, du conseil auprès des DRH et managers sur des questions relatives à la formation.

On parle aussi d'élaboration des projets pédagogiques en lien avec les objectifs et orientations stratégiques, de la Réforme de la Formation, des appels d'offres...



Mes compétences :

Développement RH

Engineering

Formation

Formation langues

Gestion de carrière

Ingénierie

Ingénierie de la formation

Langues

Responsable de formation

Traducción

Training

Gestion de projet

Développement des compétences

Gestion de la relation client