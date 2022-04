Ben Rhouma HAJER

Bonjour :)

Je suis un développeur Web PHP7/SYMFONY4 avec 2 ans d'expérience, et je suis une étudiante à ESPRIT "École Sup Privée d'ingénierie et de Technologies" basé à Tunis, je suis un régime de cours de soir et j'ai choisi la branche Génie Logiciel.

Actuellement, je suis à la recherche d'un stage PFE à Paris, à partir de mars 2020.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Bootstrap

JQuery

Git

MySQL

PHP7

PHP 5

Méthode agile

CSS 3

SYMFONY4

Angular 8

Jira

HTML 5