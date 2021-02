Bénédicte CORBIÈRE

SPIE Infoservices - Direction Grand Ouest



Transition Manager

•Gestion de la transition de projets d'infogérance dans un contexte multisites :

 Rédaction de plan de transition,

 Coordination avec le client

 Coordination avec le prestataire sortant

 Planification des différentes phases

 Délimitation précise du périmètre technique et organisationnel

 Délimitation précise du périmètre de responsabilité sur outils clients

 Constitution et planification d’ateliers de transfert de connaissances

 Rédaction de feuilles de route permettant de cadrer les phases de biseau

 Anticipation et fourniture des besoins logistiques

 Rédaction de livrets d’accueil spécifiques à l’environnement client et à la prestation pour l’intégration des ressources sur site

 Visite de sites

 Préconisation de plans de formation

 Participation à la signature du Plan de Prévention des Risques

 Gestion des Habilitations Secret Défense des ressources





Depuis 2005 :

Ingénieur Avant Vente

• Prise en compte / compréhension des enjeux / besoins Client :

 Recueil de toute information pertinente à la bonne compréhension des attentes

 Analyse, demande de précisions complémentaires

• Analyse DCE :

 Complétude du dossier, dates butoirs, questions complémentaires

 Réserves, alertes, remarques

• Identification des acteurs de la réponse (internes, externes), information, suivi des retours

• Proposition de solutions (yc solutions Partenaires connues / éprouvées), apport d’informations / précisions sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux attentes exprimées

• Construction de tout ou partie d’une offre, de ses annexes :

 Identification / dimensionnement des moyens (humains, techniques, logistiques)

 Définition des modalités de mise en œuvre de la solution

 Présentation de la méthodologie propre à la réalisation des services retenus, aux points de rencontre nécessaires avec le Client (fréquence, participants, objectifs, …), au suivi des services rendus, à la démarche QSE

• Analyse de la valeur : identification des différents postes de coûts, dimensionnement des ressources (techniques, logistiques, RH), montage financier

• Revue de l’offre (complétude des éléments fournis vs attentes exprimées)

• Préparation de présentation et soutenance d’offre : synthèse des éléments de l’offre, réponses à des demandes de précisions, points à mettre en avant, articulation et contenu du document de support, présentation au client.



2010-2012 Référent technique régional de la filiale Veepee

• Formation aux solutions opérateurs

• Expérience architectures sur les solutions hébergements et WAN

• Prise en compte et analyse DCE (remarques, réserves, alertes)

• Gestion de la relation avec les entités de production internes Veepee

• Présentation de l’offre en clientèle



Juin 2004 - Mars 2005 : AbakWeb : Assistante de Direction

- Création et suivi de dossiers clients,

- Suivi d'appels d'offres,

- Gestion de planning...



Juil 2003- Avril 2004 : Raptrad Imagine : Assistante chef de service rédaction/ documentation

- Encadrement de projet de rédaction

- Normalisation des procédures de l’entreprise.

- Gestion du planning des traducteurs

- Création et suivi de dossiers clients, gestion des sous-traitants

- Recherche terminologique,relecture syntaxique



Mai- sept 2002 : EDF R&D Clamart : Evaluation d’outils de traduction automatique.

- Conception d’un protocole d’évaluation des outils de traductique, rédaction de grilles d’évaluation

- Génération d’un programme XML afin de réaliser une aide à la rédaction et à la traduction

- Génération d’un programme Perl permettant d’automatiser la vérification de la qualité de la traduction des outils testés

- Création et intégration de pages Web pour un intranet avec Dreamweaver.



Juin-août 2001 : CENA ( Centre d’Etude de la Navigation Aérienne ) :

Domaine d’étude : Les structures de l’expression de dysfonctionnement dans un corpus de la Navigation Aérienne. Ap