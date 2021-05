Bénédicte DOYEN

Cadre-ingénieur culturel pour diverses structures en Nord-Pas-de-Calais et Picardie depuis 11 ans, j'ai créé Question de Culture en 2011.



QUESTION DE CULTURE vous accompagne et vous conseille, programme les actions à vos côtés et met en œuvre vos projets.



Quatre types d'intervention :



IMAGINER DES PROJETS ADAPTES : montage de projets culturels et touristiques, accompagnement, mise en valeur



MOBILISER, ACCOMPAGNER : études stratégiques et schémas de développement, recherche de financements publics et privés, encadrement et mobilisation des équipes, aide à l’administration



CREER ET CONCEVOIR POUR VOUS : expositions et evènements, outils d’interprétation, outils pédagogiques, rédaction / édition, outils de promotion



CHERCHER, INVENTORIER, COMPRENDRE : recherches documentaires, inventaires, articles scientifiques



www.questiondeculture.com



Mes compétences :

Archéologie

Culture

Histoire

Histoire médiévale