Responsable du développement commercial,

Solide expérience dans la vente de services à valeur ajoutée en B to B,

Réponse à appels d'offres nationaux et européens,

Développement de services adaptés a l'industrie pharmaceutique/chimique,

Management fonctionnel et animation d'équipe.



Mes compétences :

Vente

Business development

Transport et Logistique

Industrie Pharmaceutique

Logistique

Négociation