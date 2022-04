Bruneau ANNE

Anne Bruneau, qui suis-je?



Actuellement chez Danone Produits Frais France, J'occupe la fonction de Compte Clé National au sein de la Direction Commerciale. J'ai en charge 2 clients (Intermarché et DIA). Mon objectif est de développer le business pour chacun d'entre eux.



De formation commerciale, j'ai eu l'occasion de développer une expérience terrain sur Rennes et Nantes, puis de management avec une équipe de 8 personnes. J'ai également pu mettre à profit mes connaissances lors d'une expérience de négociation régionale sur les comptes Leclerc et Système U (Scaouest, Scarmor, Socamaine et Système U Ouest) au sein de la société Lu France (Kraft food France). J'ai aussi travaillé en tant que Category Manager au sein de la direction du développement commerciale avant de réjoindre Danone Produits Frais France où je suis actuellement.



Mes compétences :

Commercial

Compte clé

Décoration

Décoration d'intérieur

Distribution

Négociation

Négociation Commercial

Relooking