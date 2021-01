Bénédicte PINEAU

Après l'obtention de ma licence professionnelle en management et développement associatif en 2002, j'ai exercé en tant que chargée de mission dans diverses associations et structures publiques. Curieuse et polyvalente, j'ai souhaité exercé dans différents domaines : enfance, culture, environnement, social. Après une réorientation professionnelle, forte de mes diverses expériences, j'ai débuté comme conseillère emploi en 2013.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Animation de réunions