Benedicte TORCA

Je réalise les différentes missions d'ingénierie de maîtrise dœuvre et des études d'exécution. des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage me sont également confiées. Ma spécialité est les VRD : voiries et réseaux divers.

Mes dernières missions sont : maîtrise d'oeuvre de réseaux fluides, maîtrise d'oeuvre de réhabilitation de réseaux d'assainissement.



Mes compétences :

MapInfo

AutoCAD

Microsoft Project

COVADIS

Microsoft PowerPoint

Gestion de projets

Maitrise d'oeuvre

VRD

Travaux publics