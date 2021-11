Benjamin COELHO DE MATOS

Bonjour à vous qui venez consulter mon profil,



Après avoir validé un Dut Génie Chimique / Génie des procédés, j'ai pu intégrer un Master en ingénierie de la Santé. Cette formation a pour spécialité les produits pharmaceutiques dans leur ensemble. En effet cette formation a pour but de former des personnes qui peuvent accompagner un produit pharmaceutique de sa conception jusqu’à sa commercialisation.



A la fin de mes études j'ai pu intégrer le groupe pétrolier Exxon Mobil en tant que technicien de production. Cette expérience m'a permis d'acquérir une vision plus concrète du travail de terrain. Ceci est très formateur dans l'optique de manager une équipe.



Par la suite j'ai pu faire "mes armes" en tant que technicien de qualification et de validation de procédés ainsi que mes connaissances des BPF liés à l'industrie pharmaceutique via mes expériences au sein de grand groupes tels qu’Aptar et Merck.



C'est au cours de ma dernière expérience professionnelle que j'ai pu engendrer la plus grande partie des savoir-faire dans le domaine de l'amélioration de procédés. En effet dans un premier temps j'ai eu la chance de travailler sur de nombreux et divers sujets. J'ai pu qualifier des automates de fabrication, des procédés de repartions et de conditionnements. J'ai pu aussi travailler sur des changements de fournisseurs et de produits.

Et c'est grâce à mon passage au sein de Merck Animal Health que j'ai pu mettre à profit l'expérience acquise au sein d'Exxon Mobil par l'encadrement de personnel de production durant des essais dont j'avais la charge.





Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.



Je reste à votre disposition ! N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

BPF

Qualification

Validation