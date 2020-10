Benjamin DESINDES

Passionné par lagriculture depuis mon plus jeune âge, je suis ingénieur diplômé de lInstitut Supérieur dAgriculture Rhône-Alpes. Jai au départ principalement orienté ma formation vers la production végétale et plus particulièrement vers les grandes cultures. Jai bénéficié dune formation très appliquée avec de nombreux stages en exploitations agricoles qui mont permis de perfectionner mes connaissances en travaux agricoles, irrigation, gestion de stocks, élevage et soin aux animaux, etc.



Influencé par ma passion pour le machinisme agricole et les nouvelles technologies utilisées en agriculture, jai notamment réalisé un stage en 2007 chez VELCOURT Land Manage au sein dune ferme de 1500 ha entièrement gérée sous agriculture de précision. Puis dans le cadre dun échange Erasmus en 2008, jai suivi un semestre détudes à lUniversité dHohenheim avec une spécialité agroéquipement et agriculture de précision. Dans la continuité, j'ai pu réaliser mon mémoire de fin d'études sur les systèmes embarqués pilotés par GPS au sein du pôle Agroéquipements d'ARVALIS-Institut du végétal.



Arrivant sur le marché du travail en septembre 2009 et désireux dune expérience internationale, jai intégré la société FORCE-A, spécialisée dans les capteurs optiques en tant qu'outils d'aide à la décision pour l'agriculture. Jy ai assuré la fonction de responsable technico-commercial export pour les zones Europe et Asie pendant environ 2 ans avec une augmentation significative de chiffre daffaire à chaque exercice, avant de finalement rejoindre le groupe JOHN DEERE en février 2011.



J'ai d'abord occupé la fonction de Spécialiste Support Technique DTAC au sein du John Deere European Technology Innovation Center (ETIC), avec un focus sur les pulvérisateurs et les semoirs (Crop Care) ainsi que sur les produits dagriculture de précision (Intelligent Vehicle Systems). En relation permanente avec les différents départements des usines et de lETIC, les experts techniques et les spécialistes produits sur le t