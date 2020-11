Benjamin DUFFET

Depuis le début de l'année 2020, je suis en recherche d'un poste dans le domaine des matériaux, Tout autant dans le domaine de l'expertise que celui des essais . Deux domaines qui se complètent et que j'apprécie tout particulièrement pour leurs excellences.



Fort de 4 années passées chez PSA, j'ai réalisé des expertises matériaux sur des pièces diverses de moteurs et de boites de vitesses. Je traitais également les analyses de conformités, d'avaries et de concurrences qui me permettaient d'avoir un œil pratique sur l'activité. Ce fut pour moi, une excellente expérience qui ma permis dacquérir les techniques appliquées dans le milieu de lexpertise matériaux.



Mes compétences :

Métallurgie

Matériaux composites

Matériaux métalliques

CATIA V5 / VPM

Métallographie

Corrosion

Qualité

Sciences des matériaux

Aéronautique

Traitement de surfaces

Matériaux

Essais de fatigue

Essais de traction

Dureté