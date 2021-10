Benjamin ELAIC

Etudiant en 4ème année d'école supérieur d'ingénieur à IngéSUP Toulouse, je suis actuellement un parcours orienté vers la sécurité, les réseaux et les télécommunications.



Je suis à la recherche d'un stage pour valider mon année dont la période se tient du 2 Juillet au 28 Septembre 2013, ainsi que d'une alternance pour l'année 2013/2014 pour parfaire mes connaissances.



Sociable, organisé et motivé je sais m'intégrer dans une équipe notamment grâce à mes emplois saisonniers.



Détenteur du BTS IRIST (mention assez bien), et du TOEIC(805/990) je travaille actuellement à l'obtention de la certification Microsoft 70-410 (Installing and Configuring Windows Server 2012) et sur le déploiement d'une infrastructure avec AD, DHCP, FailOver, et Exchange.



Mes compétences :

Administration réseaux

Window server 2012

Windows

Cisco IOS

Language C

Linux

Windows server 2008 R2

Language C#

JAVA

Administration Windows 2003