Je m'apelle Emmanuel Ramos, je suis actuellement titulaire d'un Bac Pro Systèmes Electroniques et Numériques, j'ai travaillé du mois de septembre 2012 au mois de Juillet 2013 à l'entreprise Selva Electronique à Vallet en tant que programmeur et testeur de cartes electroniques ainsi que dépanneur en cas de panne. Depuis 2014 je suis salarié à Thales Cholet ou j'ai effectué plusieurs postes comme le test de bracelets électronique pour prisonniers et le test et la livraison de cartes électroniques

Je suis à la recherche d'un poste en Electronique ou bien en Informatique .

Je recherche un poste dans une entreprise d'électroniques/informatique

Je suis disponible dès aujourd'hui en cas de besoin ne pas hésiter à me contacter.



Mes compétences :

Informatique

Electronique

Vendeur-COnseil

Programmeur et testeur de cartes Electroniques

Démolisseur

Maintenance informatique