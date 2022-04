Emmanuel RANO

Ma Mission



* Chef de projet j'en conduis la maîtrise d’oeuvre.

* Responsable de la réalisation du projet, et de son adéquation aux besoins du client final.

* Traitement d’information, amenant à l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

* Recours croissant à des solutions existantes,crée de nouveaux besoins d’intégration.



Activités principales



* Piloter le projet de la conception à la réalisation et la mise en oeuvre.

* Assurer la conception de la solution au moyen d’expertises approfondies.

* Analyser les besoins et constituer le cahier des charges fonctionnel du projet.

* Définir le plan assurance et contrôle qualité.

* Valider les différentes documentations produites (livrables).



Mes compétences :

Ingénieur commercial

Chef de projet