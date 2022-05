Romain FABRY

Je suis actuellement à SOGETI où je travaille à La Banque Postale.



Titulaire d'un Master dans le domaine des réseaux informatiques. De nature dynamique, rigoureux et sérieux, je fais preuve de réelles capacités d'organisation et sais adapter mes horaires en fonction des impératifs de travail.



Certifications :



- Microsoft 70-642 : Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure

- Microsoft 70-659 : Windows Server Virtualization

- Microsoft 70-243 : Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager



Compétences :



- Windows Server 2003/2008/2012, Windows XP/Vista/7/8/10, Linux RedHat 6.2/7.2, Mac OS Client & Server

- AD, ADFS, DNS, Cluster, Serveurs de fichiers, IIS, Terminal Serveur, DHCP

- Microsoft Exchange 2007/2010

- Microsoft SQL Server 2005/2008/2012

- System Center Configuration Manager (SCCM) 2007/2012

- System Center Operations Manager (SCOM) 2007/2012

- SharePoint

- Virtualisation (Microsoft Hyper-V 2008/2012, VMware ESX 4/5, Citrix)



Développement

- Powershell, bat, vbs



Gestion de projet

- Management d’équipe sur un projet, coordination des avancements, répartition des charges



Mes compétences :

vmware

virtualisation

microsoft

windows

ingénieur

informatique

réseau