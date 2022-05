Je m'appelle Romain Fabbri, je suis avant tout un passionné de Cinéma, de fiction ou documentaire, et j'ai choisi de travailler dans le montage car cela me permet d'exprimer mes talents créatifs dans un cadre techniquement exigeant.

Je suis autonome, je comprends rapidement ce qu'on attend de moi, et suis extrêmement perfectionniste; je peux ainsi passer de longues journées sur un poste de travail, ne le laissant qu'après avoir produit un travail me donnant entière satisfaction.

J' ai de nombreuses compétences techniques dans tous les domaines de la production audiovisuelle, de l'écriture du scénario au montage final en passant par la réalisation, dont voici la liste:



• Montage en Banc Cut et régie Multi-machines (magnétoscopes Sony Betacam, Betacam SP, Digital Betacam, Editeur BVE 900, Mélangeur Abekas Cox T8, Générateur d’effets spéciaux Ampex ADO 2000).



• Prises de vues avec caméras Sony XDCam et Sony Betacam SP.



• Prises de son avec Magnétophone D.A.T. Fostex PD4 et micros dynamiques et statiques.



• Logiciels de Montage : Avid Media Composer, Symphony, Xpress Pro DV ; Final Cut Pro ; Pinnacle Liquid Edition ; Adobe Premiere Pro.



• Authoring: DVD Studio Pro; Avid DVD



• Compositing: Adobe After Efects, Discreet Combustion, Avid FX



• Mixage Audio: ProTools, Protools LE, Cubase



• Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop et Illustrator



