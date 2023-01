Benjamin FERRER

Mes expériences, appuyées par mes différentes formations, m'ont permis d'acquérir et de développer des aptitudes et des compétences en adéquation avec le métier de directeur d'E.H.P.A.D. qui sont :



-Management du personnel

-Sensibilisation au T.O.

-Démarche commerciale

-Gestion budgétaire

-Gestion administrative

-Communication : capacité d'écoute, relationnel avec les résidents, les familles, et différents partenaires

-Connaissances en droit, et aux législations inhérentes aux E.H.P.A.D. .



Mes compétences :

Responsable

Gestionnaire

Dynamique

Communication

Management

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Internet

Droit

Rigoureux