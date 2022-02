Ingénieur généraliste trilingue et fort de mes expériences en support technique, mise en service, développement et amélioration continue (en France et à l'étranger), je cherche aujourd'hui un poste de chef de projet en recherche & développement ou en bureau d'étude.



Mes compétences :

Automatisme

Conception

Électrotechnique

Export

Industrialisation

Informatique

Informatique industrielle

Innovation

International

Mécanique

Optique