Sylvain THIERY

Ingénieur polyglotte, je me suis investi pendant 10 ans en France à l'étranger pour le développement, le suivi, l'amélioration et la mise en service d'équipements industriels.

Après ces 10 années, j'ai décidé d’œuvrer dans un métier où les valeurs humaines ont encore du sens, un métier proche de la vie, de la nature et du goût du travail bien fait.

Aujourd'hui Boulanger Artisanal ambulant dans la région stéphanoise (42), je lance mon activité indépendante.



Mes compétences :

Boulanger