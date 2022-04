Sylvain THIERY

Enseignant formateur à Tours (37) pour l'Armée de l'Air, je dispense des cours dans le domaine des Technologies de l'Information. Je souhaite, aujourd'hui, me rapprocher de la Bretagne et continuer à me consacrer au métier de l'enseignement dans ce même domaine.

Électronicien de formation, j'ai, au cours de mon activité professionnelle, souhaité acquérir, une compétence dans le domaine de l’ingénierie informatique auprès du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).



Également passionné par les objets connectés, j'ai co-créé Wink Koncept, entreprise concevant, développant et commercialisant des produits IT, voulant ainsi simplifier notre quotidien.



Fort de mon expérience professionnelle et motivé par la volonté de transmettre savoir et surtout savoir faire, je souhaite intégrer une équipe partageant des valeurs communes autour de la vocation, l'expertise, l’écoute et le relationnel.