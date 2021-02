Edouard GOMEZ

With a worldwide experience, I face any technical or sales challenge with methodology and autonomy.



Fort d'une expérience acquise sur tous les continents, je relève les défis techniques ou commerciaux avec autonomie, méthode et organisation.



Mes compétences :

Anglais

Commercial

Commercial export

Communication

Electronique

Espagnol

Export

Français

Hydraulique

Informatique

Ingénieur Commercial

Langues

Mécanique

Ingénierie