Mon parcours scolaire et professionnel me permet d'être polyvalent dans de nombreux domaines autour de l'électricité : l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme, l'automatique, le réseau et la programmation principalement. De plus, mes récentes expériences me permettent d'allier ces connaissances avec le domaine de la programmation en plein essor.



Mes compétences :

Programmation informatique

Electrotechnique

Electronique

Automatique

Maintenance industrielle

Automatisme