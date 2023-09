Benjamin LEVEAU

Métiers de la recherche clinique. Mes compétences incluent :

- Expérience dans les essais cliniques nationaux/internationaux, de phase I à IV, principalement dans les maladies infectieuses et cancers.

- Expérience de management du système qualité (SMQ) dans une biobanque, démarche qualité selon la norme NFS 96 900 (dérivée de l'ISO9001 pour les centres de ressources biologiques)

- Data collecting pour les eCRF ; gestion des prélèvements centralisés

- Contact avec les sponsors/CRO pour révisions des contrats et budgets du site

- Formation des équipes ; organisation de revues de direction



Mes compétences :

Attaché de recherche clinique

Biotechnologie

Immunologie

Infectiologie

Recherche

Recherche clinique

Recherche et Développement