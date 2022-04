Ilhem HASSAINE MAINE

Je débute en avril une formation d'Attaché de Recherche Clinique de 3 mois, pour étendre mes compétences à la Recherche clinique.

J'ai plus de 2 années d'expérience dans le domaine de la Recherche pharmaceutique.

J'ai pu intégrer des laboratoires du secteur public et du secteur privé (start-up, industries pharmaceutiques de moyenne et grande taille).



Mes compétences :

Oncologie

Industrie pharmaceutique

Recherche clinique

Immunologie

Biotechnologies