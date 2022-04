Aurélie CETTOUR CAVÉ

Je suis actuellement responsable administrative et financière au sein d'une PME de 23 salariés. L'entreprise Cornevin effectue tout type de travaux en plâtrerie, peinture, faux plafond, cloison, isolation et sols.



Je travaille au sein de cette entreprise depuis janvier 2012.

Après une première expérience de 3 ans dans une TPE du bâtiment (Chauffage climatisation), j'ai souhaité faire évoluer mes compétences vers une enreprise de taille plus importante et accroitre mes responsabilités et connaissances.



Je gère aujourd'hui :

- la partie comptabilité : saisie comptable, relance, suivi reporting mensuel de l'activité (compte de résultat par chantier) : analyse des centres de charges et causalité, suivi de la trésorerie, déclaration fiscales, procédure d'affacturage, relation avec les banques et experts comptables, préparation du bilan.

- la partie sociale : réalisation des paies, suivi des formations, des visites médicales, des arrêts maladie, gestion des relations avec la caisse du bâtiment et la PRO BTP, déclaratioons sociales, virement des paies, embauche des salariés ....

- partie administartive : gestion des éléctions des DP, gestion des relations avec sous traitants, banques, assuance, tiers, informatiques, services téléphonie et véhicule...

- de manière ponctuelle : la partie commerciale : élaboration des factures et devis, montage des dossiers d'appel d'offre (marché public et privé), création des DOE, PPSPS.



Mes activités extra professionnelles sont essentiellement sportives puisque je pratique le judo depuis 22 ans (niveau 3ème dan), le fitness depuis 5 ans, la course à pied dont trail depuis 10 mois et diverses autres activités sportives (ski,rando à ski...).

D'un naturel optimiste et dynamique, je porte un intérêt tout particulier aux relations humaines, aux soirées entre amis, et à la bonne cuisine.



Mes compétences :

Compabilité

Conseil

dynamique

Management

Méthodique

Rigoureuse