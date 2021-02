Benjamin MARCHANT

Après une expérience réussit du management en tant que « team leader » pour la Coface, je suis actuellement au poste de « dispatcher » (mon rôle s’apparentant à celui d’un incident manager).

J’ai acquis au fils des ans des connaissances et des compétences qu’il m’est difficiles d’exploiter pleinement à mon poste actuel, c’est pourquoi je suis à la recherche de nouvelles expériences qui me permettront d’exprimer mon potentiel et le mettre au service de mon employeur et de ses clients.



Mes compétences :

Microsoft Office

Management

Informatique

Gestion de projet

Excel (Niveau avancé)

Certification ITIL V3 Fundation

Certification ITIL V3 OSA

Certification ITIL V3 RCV

Certification itil v3 SOA